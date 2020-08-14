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Популярная мобильная игра Fortnite в четверг исчезла из магазинов операционных систем Android и iOS. Стоило только разработчикам из Epic Games внедрить в неё альтернативный метод оплаты Epic Direct Payment, обойдя 30% комиссию Apple, как американская кампания незамедлительно отреагировала. В ответ Epic Games подала на Apple в суд.

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Между появлением нового метода оплаты и удалением из магазина прошло всего несколько часов. Очевидно, что Apple не желает расставаться с хорошей комиссией при покупке приложений в своём магазине.

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Apple выпустила заявление, в котором данное действие называется нарушение политики магазина. Данная политика призвана обеспечить равенство для всех разработчиков и безопасность пользователей. В Epic ничего другого и не ждали. Там заранее подготовились и выпустили видеоролик, который пародирует рекламу Apple, которая в свою очередь пародирует роман «1984».





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Всё описанное выше относится и к магазину Google. Там в Fortnite также появился новый вариант оплаты и она спустя 5 часов после удаления из App Store была удалена из Google Play Store. Epic подала на Google в суд по такому же обвинению в монополизме. Правда, желающие могут выполнить стороннюю установку игры на Android при помощи файла APK.

Если игра уже была установлена на устройства, можно продолжать играть. Вот только на iOS нет сторонней установки, в отличие от Android. Это означает, что уже установленную игру нельзя будет обновлять и со временем она может перестать работать.

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Остаётся наблюдать, какой путь выберет Epic Games. Она может проявить принципиальность и довести дело до суда. Или она может договориться с Google и Apple, поскольку отсутствие игры в их магазинах приводит к значительным убыткам.