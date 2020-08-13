Microsoft убрала обновление драйверов через диспетчер устройств Windows 10
Диспетчер устройств системы Windows остаётся важным инструментом для решения проблем в работе компонентов компьютера. Однако, процесс обновления драйверов для решения проблем в работе устройств помогал далеко не всегда. В результате в Windows 10 2004 Microsoft убрала эту возможность. Пользователи по-прежнему могут скачивать драйверы из интернета и устанавливать вручную, пользоваться сторонними инструментами или задействовать приложение «Параметры» и центр обновления Windows.
реклама
Изменение обнаружили журналисты издания WindowsLatest после установки вторничных патчей за август на систему Windows 10 2004. Многие опытные пользователи применяют диспетчер устройства для решения аппаратных и программных проблем. Однако для поиска и установки драйверов из интернета его применяют нечасто. По этой причине Microsoft убрала такую возможность.
Автоматический поиск драйверов больше не приводит к выходу в интернет и процесс мгновенно прекращается, когда диспетчер устройств не может обнаружить новую или лучшую версию драйвера для устройства. Пользователю предлагается воспользоваться центром обновления Windows.
реклама
Это изменение упрощает процесс обновления в системе Windows. Дальше Microsoft продолжит избавляться от панели управления в пользу приложения «Параметры».
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила