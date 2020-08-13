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Диспетчер устройств системы Windows остаётся важным инструментом для решения проблем в работе компонентов компьютера. Однако, процесс обновления драйверов для решения проблем в работе устройств помогал далеко не всегда. В результате в Windows 10 2004 Microsoft убрала эту возможность. Пользователи по-прежнему могут скачивать драйверы из интернета и устанавливать вручную, пользоваться сторонними инструментами или задействовать приложение «Параметры» и центр обновления Windows.

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Изменение обнаружили журналисты издания WindowsLatest после установки вторничных патчей за август на систему Windows 10 2004. Многие опытные пользователи применяют диспетчер устройства для решения аппаратных и программных проблем. Однако для поиска и установки драйверов из интернета его применяют нечасто. По этой причине Microsoft убрала такую возможность.

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Автоматический поиск драйверов больше не приводит к выходу в интернет и процесс мгновенно прекращается, когда диспетчер устройств не может обнаружить новую или лучшую версию драйвера для устройства. Пользователю предлагается воспользоваться центром обновления Windows.

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Это изменение упрощает процесс обновления в системе Windows. Дальше Microsoft продолжит избавляться от панели управления в пользу приложения «Параметры».