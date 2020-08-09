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Уязвимость процессоров Snapdragon подвергает риску более миллиарда Android-устройств

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Более миллиона устройств на Android уязвимы перед возможностью кражи данных при помощи инструментов шпионажа. Они задействуют более 400 уязвимостей в процессорах Qualcomm Snapdragon.

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Уязвимости работают, если скачать видео или другой контент, обработкой которого занимается процессор. Также злоумышленники могут использовать установку вредоносных приложений, для работы которых не требуется разрешение.

Дальше атакующие могут отслеживать местоположение и в реальном времени слушать звук с микрофона, а также получать доступ к фото и видео. При желании они могут сделать аппарат неработоспособным.

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В состав Snapdragon входит цифровой сигнальный процессор (DSP), который занимается обработкой ряда задач. Он отвечает за подзарядку и видео, аудиозапись, дополненную реальность и прочие мультимедийные функции.

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Исследователи из компании Check Point пишут, что DSP расширяет функциональность устройств, но также расширяет поверхность атаки на них. Их сложность настолько высока, что с дизайном, функциональностью и кодом могут разобраться только производители.

Qualcomm выпустила исправления уязвимостей, но пока они не вошли в систему Android и её не получили устройства на Snapdragon. В Qualcomm утверждают, что у них нет свидетельств использования уязвимостей в реальности.

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