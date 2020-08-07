Статистика операционных систем Windows за август
В январе была прекращена поддержка Windows 7, но её обладатели не кинулись отказываться от неё. Уменьшение доли Windows 7 происходит очень медленно и она продолжает быть установлена почти на каждом четвёртом компьютере по всему миру.
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Появившаяся в 2009 году система лишилась стандартной поддержки ещё в январе 2015 года. 5 лет она получала критические исправления системы безопасности, багов и техническую поддержку. 14 января нынешнего года прекратилась и такая поддержка.
Согласно последней статистике NetMarketShare, сейчас Windows 7 установлена на 23,34% устройств. В январе доля была 25,56%. Таким образом, за минувшие 7 месяцев Windows 7 потеряла всего чуть более 2% пользователей.
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При этом Windows 10 продолжает расти. Цель в миллиард установок была достигнута в марте, сейчас доля системы составляет 59,37%.
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Продолжается спад Windows 8.1, которая установлена на 2,87% компьютеров. Windows XP стоит на 0,82% устройства. Есть пользователи даже у Windows Vista. Совокупная доля всех версий Windows составляет 87,03%, macOS 8,95%, Linux 3,57%.
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