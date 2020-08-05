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Microsoft распространяет новый браузер Edge на основе Chromium в системе Windows 10 при помощи обновления KB4559309. Браузер ставится на версии Windows 10 от 1803 до 2004. Как оказалось, многим пользователям это обновление не понравилось. Они критикуют разработчиков за агрессивное навязывание браузера и некоторые пытаются заблокировать его установку.

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Что ещё хуже, у некоторых это обновление вызывает проблемы с производительностью компьютеров. В частности, они начинают медленно загружаться и работать. Microsoft расследует проблему, но пока ничего не говорит о решении. Разработчикам Edge нужно собрать больше информации.

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Другие связанные с обновлением проблемы заключаются в невозможности установить прочие обновления, выход из строя беспроводной сети, медленное подключение к сети, зависание видео и звука, большой расход оперативной памяти. Некоторые пострадавшие пишут, что помогает отключение BitLocker.

Обновление KB4559309 предназначается только для редакций Windows 10 Home и Pro. После его установки предыдущая версия Edge в системе также сохраняется, но уже не на видном месте. Её не убирают ради совместимости, но наверняка в будущем классический браузер Edge полностью исчезнет из системы.