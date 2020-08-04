Контроллер DualShock 4 будут частично совместим с PlayStation 5
Один из главных вопросов про игровые консоли нового поколения заключается в том, какие из уже существующих аксессуаров будут работать с ними. Относительно консоли Sony по этому поводу есть опасения, поскольку PlayStation 5 использует совершенно новые аппаратные компоненты. В понедельник представительница компания опубликовала в блоге статью, где рассказано о поддержке существующих аксессуаров.
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PlayStation 5 будет обладать ограниченной поддержкой контроллеров DualShock 4 и сторонних контроллеров для PlayStation 4. Они будут работать в играх с обратной совместимостью с PlayStation 4, но геймпады последнего поколения не смогут нормально функционировать с играми под PlayStation 5.
Причина в том, что контроллеры DualSense задействуют новые технологии вроде тактильного отклика и адаптивных триггеров, которых нет в DualShock. Например, в апреле Sony рассказала, что вибрация работает совсем не так, как в DualShock 4. Тактильный отклик DualSense может создавать большее разнообразие ощущений в играх.
DS4 и другие официально лицензированные контроллеры сторонних производителей будут работать в играх под PlayStation 4 на PlayStation 5. Относительно других аксессуаров последнего поколения Sony гарантии не даёт, даже если они лицензированы.
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Исключениями могут быть рули, аркадные и боевые манипуляторы, которые будут работать в играх с обратной совместимостью с PlayStation 4. Беспроводные наушники Sony Platinum и Gold и наушники сторонних разработчиков с USB также не должны иметь проблем.
PlayStation VR тоже должен работать с PlayStation 5. PlayStation Camera для отслеживания движений потребует специального переходника. Обладатели PSVR получат его бесплатно от Sony.
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