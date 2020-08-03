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После многочисленных задержек и множества утечек данных компания Google официально анонсировала смартфон Pixel 4a. Это более доступная по цене разновидность флагманской модели Pixel 4.

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Сначала ждали, что смартфон будет представлен на ежегодной конференции разработчиков Google I/O в мае. Как известно, пандемия коронавируса внесла изменения в планы многих производителей, Google не стала исключением. В отличие от многих конкурентов, компания не стала проводить цифровую версию своего мероприятия и отменила его полностью.

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Pixel 4a позиционируется как доступный по цене смартфон с качественными камерами на уровне флагманов. Также здесь по традиции есть чистый вариант Android.

Задняя камера всего одна с разрешением 12 Мп. Как и в прошлом году, здесь предлагается режим астрофотографии. Поддерживается оптическая и электронная стабилизация изображения. Для обеспечения безопасности используется модуль Titan M. Операционная система будет получать обновления на протяжении трёх лет. Функция «адаптивная батарея» должна обеспечить полный день работы без розетки. Ёмкость батареи составляет 3140 мАч, есть быстрая подзарядка мощностью 18 Вт.

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Среди других характеристик можно назвать объём оперативной памяти 6 Гб и хранилища 128 Гб, переднюю камеру 8 Мп, процессор Snapdragon 730G и экран OLED размером 5,81 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой HDR+, который защищён Gorilla Glass 3.

Хотя это урезанная версия Pixel 4, по сравнению с прошлогодним Pixel 3a сделан шаг вперёд. Тогда был процессор Snapdragon 670 и меньше памяти.

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В этом году нет версии Pixel 4a XL, смартфон выпускается только в одном размере. Это позволит сократить расходы на производство, что немаловажно в свете падения доходов Google.

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При этом будет версия аппарата с поддержкой 5G, которая выйдет позднее одновременно с Pixel 5. Данная модель будет стоить $499. Что касается стандартного варианта Pixel 4a, он доступен только в одном цветовом варианте и стоит $349. Аппарат уже можно заказать в США в магазине Google Store. В октябре он появится в Индии, будут продажи и в некоторых других странах, но вряд ли он официально будет продаваться в России.