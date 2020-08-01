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Мнительным людям новости в современном интернете лучше не читать. Едва ли не каждый день появляется информация об уязвимостях в системах безопасности, вирусах, вредоносных приложениях, утечках и взломах данных. Многие из них далеки от домашних пользователей, но не в данном случае. 80 моделей маршрутизаторов производства Netgear содержат уязвимость, которая позволяет злоумышленнику обойти ввод логина и пароля. 35 из этих моделей в итоге получили обновления. К сожалению, остальные 45 маршрутизаторов обновлёны никогда не будут. Это подвергает их обладателей большому риску.

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Причина в том, что срок поддержки этих маршрутизаторов завершился. При этом речь необязательно идёт об очень старых моделях. Поддержка может закончиться на выпущенных всего 3 года назад устройствах.

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Обладателям маршрутизаторов Netgear рекомендуется посетить данную страницу и искать свою модель в списке неподдерживаемых. Нужно смотреть на номер модели и на колонку fix status с содержанием None; outside security support period. Если такая запись есть, маршрутизатор не поддерживает.

Уязвимость была открыта в январе в рамках инициативы Zero Day, производитель был поставлен в известность. Публично о ней стало известно в июне, спустя 120 дней после обнаружения.