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В последний день июля фирма AdDuplex опубликовала свой ежемесячный отчёт по распространению разных версий системы Windows 10 и устройств Surface. Данные основаны на более чем 5000 приложениях из магазина Microsoft Store, которые используют комплект средств разработки AdDuplex SDK v.2 или более современные версии. Статистика собиралась 30 июля.

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Последняя версия Windows 10 May 2020 Update продолжает распространяться и сейчас установлена на 11,6% компьютеров на Windows 10. Версия Windows 10 1903 остаётся самой популярной с долей 43,6%. Для версии годичной давности это высокий невиданный прежде показатель.

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На это есть причина. Microsoft изменила процесс распространения крупных обновлений как раз при выпуске версии 1903. Вместо того, чтобы автоматически обновлять все компьютеры, Microsoft заставляет пользователей вручную выбрать установку обновления. Естественно, в результате темпы распространения упали. При этом автоматическое обновление сохраняется для компьютеров на тех версиях Windows 10, у которых приближается срок завершения поддержки. Сейчас это Windows 10 1809, а в недалёком будущем обновлять автоматически начнут и версию 1903.

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Она уже и без того снизилась с 46,2% до 43,6%. Версия 1909 увеличила свою долю с 35,7% до 36,8%. Последняя версия 2004 выросла с 7% до 11,6%. Версия 1809 потеряла с 5,9% до 3%, почти двукратное падение из-за автоматических обновлений. Версии 1803 и 1809 остаются на уровне 2,5% и 0,8%.

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Второй график показывает темпы распространения разных версий, которые сейчас замедлились.