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На этой неделе на персональных компьютерах выпущена очередная версия браузера компании Mozilla. Firefox 79 содержит в себе патчи минимум для 10 уязвимостей в системе безопасности, четыре из которых несут в себе серьёзный риск.

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Что касается новых функциональных возможностей, можно отметить две. Во-первых, это распространение WebRender. Все больше пользователей получают WebRender на видеокартах AMD и Intel. Это должно повысить графическую производительность.

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Второе новшество затрагивает рекомендации Pocket в новых вкладках. Пользователи Firefox в Германии будут получать больше рекомендаций лучших онлайн-магазинов. При желании эту возможность можно отключить.

Можно настроить, чтобы страница новой вкладки показывала поисковую строку, часто посещаемые сайты, рекомендованные и выделенные репортажи или ничего вообще. Это меняется в настройках панели Home.

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Среди изменений для организаций можно отметить политику паролей. Обновления в политике паролей позволяют администраторам требовать главный пароль. Прежде политика могла отключить главный пароль, но не принуждала использовать его. Пользователей будут просить создать главный пароль при первом сохранении пароля.

Есть исправление ряда багов. В том числе падений браузера при использование функции чтения экрана. Изменения для разработчиков затрагивают ошибки JavaScript, которые теперь видны в консоли и отладчике. Сетевые ответы с кодами 4xx/5xx теперь отображаются как ошибки в консоли.

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Новая версия Firefox доступна на Windows, Linux, Mac. Здесь применяется 2-я версия защиты Enhanced Tracking Protection. Обновлённые элементы управления улучшают защиту по умолчанию против куки.

На этап бета-тестирования вступает версии Firefox 80. В канале Nightly предлагается Firefox 81. Финальный вариант Firefox 80 запланирован на 25 августа.