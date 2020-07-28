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В компании Sony уверены в популярности выходящей в этом году игровой консоли PlayStation 5. Уверенность настолько высока, что на ближайшие 5 лет ей предсказывают продажи на уровне PlayStation 2, которая сейчас является самой продаваемой в истории с результатом 155 млн. PlayStation 5 может превзойти её с объёмом продаж 120-170 млн. Прогноз на продажи Xbox Series X вдвое меньше.

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Статья на портале DigiTimes ссылается на поставщиков Sony из Тайваня. Они заявляют, что жизненный цикл консоли сократится до 5 лет. Для сравнения, PlayStation 4 и Xbox One были запущены 7 лет назад.

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В публикации говорится, что новая консоль превзойдёт PlayStation 4, объём продаж которой составил 110 млн. экземпляров. Microsoft собирается выпустить около 60 млн. Xbox Series X за всё время.

Естественно, эти прогнозы не являются истиной в последней инстанции. Это всего лишь слова представителей поставщиков комплектующих и они вполне могут ошибаться, как и все люди. Была информация, что Sony удвоила объём производства PlayStation 5 до 10 млн. экземпляров в нынешнем году из-за высокого спроса. Спрос, в свою очередь, вырос из-за пандемии коронавируса. PlayStation 4 за два квартала купили 7,5 млн. раз.

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Что касается конкурента, Xbox One разошлась тиражом около 50 млн. Как видим, и в данном случае Sony выигрывает с двукратным преимуществом.

Из-за коронавируса расходы на видеоигры оказались самыми высокими за последнее десятилетие. Скоро ожидается начало предварительных заказов на PlayStation 5 и спрос может быть настолько высок, что Sony будет продавать не больше одной консоли в одни руки.