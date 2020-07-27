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В прошлом месяце разработчики мессенджера Telegram принесли в него ряд изменений. Среди прочего появился редактор видео и анимированные наклейки в фотографиях и видео. Теперь выпущена новая версия под номером. Она приносит новые функции в приложение на разных операционных системах.

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Например, увеличился лимит на объём передаваемых файлов. Раньше файл мог быть максимум 1,5 Гб, причём этот предел был установлен ещё в 2014 году. Теперь он вырастет до значения 2 Гб на файлы любого типа. Для сравнения, WhatsApp не позволяет отправлять файлы размером больше 16 Мб для мультимедиа и 100 Мб для документов.





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Ещё обновление принесло возможность менять изображение профиля на видео. Оно будет запускаться автоматически, когда кто-то заходит посмотреть ваш профиль. Можно выбрать из этого видео определённый кадр, который будет показываться при переписке в чатах. Есть возможность просмотреть предыдущие изображения и видео вашего профиля и выбрать один из них в качестве основной картинки профиля вместо нынешней.

Редактор видео получил новую опцию для фотографий и видео с передней камеры. Здесь можно сглаживать кожу и скрывать её недостатки. Добавили миниатюры для фотографий в списки чата и уведомления вместо стандартных миниатюр. Есть также анимированные эмоджи.

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Функция «Люди поблизости» теперь отображает расстояние между вами и другим пользователем из списка контактов. Если вы часто получаете сообщения от людей вне списка контактов, можно автоматически загружать их и отправлять в архив. Это выставляется в настройках конфиденциальности.

В марте появилась возможность просматривать статистику канала. Сейчас она доступна для каналов с как минимум 500 подписчиками и для групп с 500 участниками. В будущем статистика будет в группах с число участников от 100.

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На Android переработан музыкальный плеер, который получил расширяемый список воспроизведения. Редактор видео позволяет обрезать и вращать ролики, поле ввода текста плавно расширяется по мере добавления строк. На ПК поддерживается множество аккаунтов, тогда как на мобильных устройствах такая возможность существует с 2017 года.