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Впервые в истории акции компании AMD оказались более ценными, чем акции Intel. Это позволило AMD войти в первую десятку производителей в полупроводниковой отрасли по капитализации. Способствовали этому как успешные продукты AMD, так и неудачи Intel последних лет.

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На этой неделе была представлена линейка процессоров Ryzen 4000 для ПК и стоимость акций за день увеличилась на 9%. В среду акции AMD стоили более $61, что и позволило обойти стоимость акций Intel.

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17 июля капитализация AMD составляла $64,4 млрд. Основной вклад в рост AMD вносят продажи процессоров на архитектуре Zen в разных сегментах рынка. AMD вошла в десятку полупроводниковых компаний, позади неё Micron ($54,961 млрд.) и SK Hynix ($50,29 млрд.).

Несмотря на отставание по цене акций, капитализация Intel в четыре раза выше по сравнению с AMD. Стоимость компании оценивается в $254,04 млрд. На первом месте тайваньская TSMC, которая стоит $322,71 млрд. Далее идёт Samsung Electronics ($303,25 млрд.).

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Быть может, Intel недолго будет входить в тройку лидеров. В этом году стоимость акций Nvidia увеличилась на 70%, чему способствовала архитектура Ampere. 9 июля капитализация компании была $251,3 млрд. и в тот момент она обогнала Intel, пусть и ненадолго. К тому же она стала самой ценной полупроводниковой компанией в США. Сейчас Nvidia четвёртая, следом за ней располагаются Broadcom, Texas Instruments и Qualcomm.

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Если анализировать последние пять лет, курс акций AMD вырос примерно на 2000%. Стоимость акций Apple за это время увеличилась всего на 86%. Статистика PassMark говорит, что начиная с 2015 года доля Intel на рынке процессоров уменьшилась с 76,4% до 66,7%, у AMD увеличилась с 23,5% до 33,2%.

Согласно прогнозу от этой же фирмы на нынешний год, доход Intel вырастет не больше чем на 3%. У AMD рост доходов и прибылей будет 25% и 61%. Кроме процессоров AMD для домашних компьютеров, спросом пользуются предложения для серверов Threadripper Pro и Epyc. Облачные серверы и суперкомпьютеры часто работают на процессорах AMD, также спрос вырос благодаря пандемии коронавируса и дистанционной работе. В отличие от Intel, AMD не испытывает дефицита процессоров, сотрудничая с TSMC и имея доступ к последнему техпроцессу 7 нм.

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28 июля AMD огласит финансовые результаты второго квартала нынешнего года.