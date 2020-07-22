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С момента появления Microsoft Teams, инструмента корпоративного общения и конкурента Slack, две компании ведут ожесточённую борьбу за клиентов. В момент запуска Teams разработчики говорили, что небольшие компании приходят и уходят, а Microsoft предлагает широкий спектр продуктов для бизнеса. В ответ на это генеральный директор Slack Стюарт Баттерфилд заметил, что не рассматривает Microsoft Teams как угрозу.

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Однако, в среду стало известно, что Slack подаёт жалобу в Европейскую Комиссию. Microsoft обвиняется в незаконном поведении и нечестной конкуренции в деле разработки и продвижения Teams. В частности, компания объединила Teams с набором приложений Microsoft 365. Они устанавливаются на компьютеры все вместе и нет способа удалить их. При этом реальная стоимость от корпоративных потребителей скрывается.

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Вице-президент по коммуникациям и политики Slack Джонатан Принс говорит, что существование приложения его компании является угрозой для Microsoft в корпоративном сегменте в целом. Slack заменяет собой традиционную электронную почту, которую он назвал краеугольным камнем офисной работы. По его словам, противостояние больше, чем просто Slack против Microsoft. Происходит столкновение двух философий будущих цифровых экосистем. Slack продвигает открытый и гибкий подход, предлагая инновационные и лучшие в своём классе технологии. Они конкурируют с предложениями Microsoft и дают пользователям свободу создавать инструменты под свои потребности. Slack претендует всего на 2% расходов пользователей на программное обеспечении, но при этом обещает сделать остальные 98% расходов более ценными. Microsoft же претендует на все 100% расходов пользователей.

Slack говорит, что требует всего лишь честной конкуренции и обвиняет Microsoft в возврате к прежнему нечестному поведению.

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Теперь Еврокомиссии предстоит решить, будет ли проводиться официальное расследование действий Microsoft относительно Teams.