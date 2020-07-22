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Через неделю после релиза браузера Chrome 84 для персональных компьютеров компания Google начинает распространение одноименной операционной системы под таким же номером. В ней содержится ряд новых функциональных возможностей. Например, появился режим Overview с разделением экрана для многозадачной работы. Улучшена виртуальная клавиатура и специальная возможность ChromeVox.

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В режиме Overview можно видеть все открытые в данный момент окна. Интерфейс позволяет перетаскивать приложения и отпускать их на другой стороне экрана для разделения. Если мониторов больше одного, можно перетаскивать приложения с одного монитора на другой.

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Появилась возможность менять размер виртуальной клавиатуры. Достаточно ухватиться за один из углов плавающей клавиатуры и можно тянуть её для изменения размера. До сих пор такая возможность была скрыта и включалась специальным флагом. Теперь это изменение доступно для всех желающих.

Для любителей фотографировать система даёт возможность сделать это при помощи кнопок громкости в качестве затвора. Можно нажать на кнопку громкости вверх или вниз для съёмки фото или запуска и остановки видеозаписи в приложении «Камера». Видео сохраняется в формате MP4 (H.264), что облегчает его использование в других приложениях.

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Появилось новое приложение Explore, которое заменило на хромбуках программу Get Help. Тут улучшены подсказки относительно использования устройства и есть раздел «Перки» со ссылками на предложения. Например, в США бесплатно предлагается 100 Гб дискового пространства в течение одного года.

Появилось окружение Linux (Beta) с возможностью управлять доступом к микрофону в настройках. Улучшена программа чтения экрана ChromeVox, которая даёт возможность выполнять поиск в меню.

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Усовершенствованный браузер стал более надёжным. Он поддерживает формат PWA и позволяет быстро запускать задачи из прикрепленных веб-приложений. Блокируются небезопасные загрузки с сайтов HTTPS. Сокращён расход ресурсов вкладок Chrome в фоновом режиме.