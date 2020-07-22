Apple планирует сократить выбросы углерода до нуля к 2030 году
Компания Apple вот уже более двух лет не выбрасывает в атмосферу углерод. На этом она останавливаться не собирается. Было объявлено, что к концу десятилетия планируется добиться отсутствия выбросов у всех производителей комплектующих для продуктов Apple.
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План планетарного масштаба означает, что каждое продаваемое в мире устройство Apple не будет вносить вклад в изменения климата, вроде глобального потепления. Этого планируется достигнуть благодаря некоторым инициативам, в том числе сокращению выбросов на 75%.
Чтобы последний пункт стал возможным, придётся поменять дизайн будущих продуктов. Должны применяться материалы с низким содержанием углерода и переработанные материалы.
Также компания работает над будущими инновациями в переработке отходов и думает над более энергоэффективными продуктами. За последние 11 лет средний уровень энергии для производства продуктов сократился на 73%.
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Ещё помочь сократить выбросы должны новые способы использования энергии. Сначала они будут задействованы на корпоративных объектах, а потом на производстве у партнёров.
Не забыта и возобновляемая энергетика. Сама Apple задействует её в 100% своих операциях, а скоро так же будут поступать более 70 партнёров среди производителей комплектующих.
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Apple поддерживает разработку первого процесса выплавки алюминия без выбросов углерода на двух предприятиях алюминиевой отрасли. Компания начала использовать алюминий с низким содержанием углерода при производстве Macbook Pro 16 дюймов.
Чтобы сократить выбросы углерода ещё на 25% к 2030 году, планируется несколько инициатив. В частности, будет создан фонд для восстановления и защиты лесов и природных экосистем по всему миру. Вместе с Conservation International компания будет помогать восстанавливать саванны в Кении и мангровые экосистемы в Колумбии.
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