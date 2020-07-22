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Во втором квартале нынешнего года падение продаж смартфонов продолжилось из-за экономической неопределенности. Samsung испытывает затруднения с продажей флагманских аппаратов Galaxy S20. На этом фоне неплохо идут дела у нового iPhone SE. В частности, на него перешли немало пользователей Android-устройств.

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В первом квартале поставки смартфонов по всему миру снизились на 20% из-за пандемии коронавируса. На второй квартал предсказывали продолжение спада спроса и поставок.

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В отчете фирмы Counterpoint Research говорится, что в США спад во втором квартале составил 25%.

Меньше всего пострадала Samsung, хотя время для начала продаж Galaxy S20 оказалось неудачным. Количество активаций смартфонов Samsung S20 уменьшилось на 38% по сравнению с S10 в этот же период прошлого года.

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С другой стороны, это улучшение результата первого квартала. В ближайшие месяцы аналитики ждут дальнейшего роста. В частности, скоро будет представлен Note 20 и ещё два смартфона.

Спад продаж аппаратов Apple составил 23%, а без нового iPhone SE он был бы ещё больше. Спрос на него оказался выше ожидавшего. Около 26% покупателей iPhone SE приобрели его на замену Android-смартфонам. Этот показатель выше среднего за последние годы.

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Ещё 30% покупателей iPhone SE перешли на него с более старых моделей iPhone. Возраст этих аппаратов обычно превышал 3 года.

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Ответом Samsung на этот смартфон стал выпущенный в мае Galaxy A51 за $400, который быстро подешевел до $325.