AMD анонсировала процессоры серии Ryzen 4000 G с Radeon Graphics для настольных ПК
Во вторник компания AMD анонсировала новые процессоры для настольных ПК. Они относятся к серии Ryzen 4000 и в их состав входит Radeon Graphics. Благодаря этому компьютеры на основе этих процессоров смогут пригодиться не только для работы, но и справятся с некоторыми играми.
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Эти модели должны конкурировать с последними процессорами Intel. TDP у них составляет 35 Вт и 65 Вт, их конкурентами являются процессоры Intel серий T и S соответственно. Представлены модели Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 4600G, Ryzen 3 4300G. Их разновидности GE получили TDP 35 Вт.
Ryzen 7, 5, 3 обладают 8, 6 и 4 ядрами и в два раза большим числом потоков команд. Количество графических ядер составляет 8, 7 и 6 соответственно. Ryzen 7 4700G получил номинальную тактовую частоту 3,6 ГГц и частоту в разгоне 4,4 ГГц.
Первые результаты тестирования находятся на уровне с ранее выпущенными процессорами AMD Ryzen и Ryzen 5 конкурирует скорее с Intel Core i7. Ryzen 7 4700G выигрывает у Intel Core i7-9700 240% в тесте 3DMark Time Spy, если верить AMD.
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Это модели для потребительских ПК, а ещё есть Ryzen PRO 4000. К их числу относятся Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G, версии GE также существуют. Они отличаются дополнительными механизмами безопасности для организаций.
Наконец, AMD представила бюджетные процессоры Athlon Gold 3150G, 3160GE, Athlon Silver 3050GE. Первый из них 4-ядерный с четырьмя потоками, последний 2-ядерный с четырьмя потоками. Их конкурентами являются Pentium Gold и Celeron.
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