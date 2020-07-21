Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во вторник компания AMD анонсировала новые процессоры для настольных ПК. Они относятся к серии Ryzen 4000 и в их состав входит Radeon Graphics. Благодаря этому компьютеры на основе этих процессоров смогут пригодиться не только для работы, но и справятся с некоторыми играми.

реклама

Эти модели должны конкурировать с последними процессорами Intel. TDP у них составляет 35 Вт и 65 Вт, их конкурентами являются процессоры Intel серий T и S соответственно. Представлены модели Ryzen 7 4700G, Ryzen 5 4600G, Ryzen 3 4300G. Их разновидности GE получили TDP 35 Вт.

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Ryzen 7, 5, 3 обладают 8, 6 и 4 ядрами и в два раза большим числом потоков команд. Количество графических ядер составляет 8, 7 и 6 соответственно. Ryzen 7 4700G получил номинальную тактовую частоту 3,6 ГГц и частоту в разгоне 4,4 ГГц.

Первые результаты тестирования находятся на уровне с ранее выпущенными процессорами AMD Ryzen и Ryzen 5 конкурирует скорее с Intel Core i7. Ryzen 7 4700G выигрывает у Intel Core i7-9700 240% в тесте 3DMark Time Spy, если верить AMD.

реклама

Это модели для потребительских ПК, а ещё есть Ryzen PRO 4000. К их числу относятся Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G, Ryzen 3 PRO 4350G, версии GE также существуют. Они отличаются дополнительными механизмами безопасности для организаций.

Наконец, AMD представила бюджетные процессоры Athlon Gold 3150G, 3160GE, Athlon Silver 3050GE. Первый из них 4-ядерный с четырьмя потоками, последний 2-ядерный с четырьмя потоками. Их конкурентами являются Pentium Gold и Celeron.