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Компания Microsoft в своих программных продуктах распространяет внешний вид под названием Fluent Design. Среди этих продуктов есть и Windows 10. Одна из последних идей разработчиков заключается в том, чтобы сделать внешний вид системы более изящным. Помочь в этом должны скруглённые углы в разных местах интерфейса.

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Эту идею нельзя назвать новой, поскольку такие эксперименты уже были с полем поиска в этой операционной системе. Теперь Microsoft взялась за меню «Пуск». Компания опубликовала на сайте Microsoft Teams тизер, где показываются изменения внешнего вида меню «Пуск». Если нажать на приложение в меню правой кнопкой мыши, открывается контекстное меню со скруглёнными углами. Это же относится к плиткам приложений и поиску в панели задач.

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Официально Microsoft ничего не говорит о будущих изменениях интерфейса Windows 10, но они могут быть всего лишь делом времени. Следующее крупное обновление выйдет осенью под обозначением 20H2. Прежде чем это изменение вступит в силу, оно должно появиться в предварительных сборках для участников программы тестирования Windows Insider. Пока в сборках скруглённых углов в меню «Пуск» не наблюдается.

Можно не сомневаться, что реакция пользователей на эту новость будет звучать примерно как «Лучше бы исправили забагованные обновления». Однако, внешний вид также имеет значение для популярности программного продукта.