Windows 10X предназначается для бюджетных устройств и не будет поддерживать Win32
Компания Microsoft анонсировала систему Windows 10X в октябре прошлого года. Она описывалась как предназначавшаяся для гибких устройств и устройств с двумя экранами. Было показано устройство Surface Neo, которое в конце нынешнего года должно было поступить в продажу наряду с Windows 10X. Однако, уже в этом году стало известно о переносе даты выпуска Surface Neo из-за коронавируса и задержки в разработке Windows 10X. В Microsoft официально объявила, что система сначала выйдет на устройствах с одним экраном. Surface Neo отложили на неопределённый срок.
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Теперь появилась информация о новых изменениях в планах Microsoft. Из системы была убрана технология для запуска приложений Win32 в контейнере. Поначалу компания собиралась променять виртуализацию для запуска традиционных приложения рабочего стола.
Таким образом, Windows 10X превращается в облегчённую систему и конкурента Chrome OS. Это значит, что сначала она будет выходить на компьютерах. Об этом говорила информация ещё 2018 года, но потом разработчики решили добавить виртуализацию для запуска традиционных программ.
Отказаться от виртуализации пришлось ради снижения требований к вычислительной мощи устройств. Система будет работать с универсальными приложениями и веб-приложениями в браузере Edge. Также будут применяться веб-версии Office, Teams, Skype и других приложений.
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Отсутствие виртуализации также даст возможность создавать систему для компьютеров с процессорами архитектуры ARM. Для них обработка контейнеров может оказаться неподъёмной ношей. Если организациям потребуется доступ к классическим приложениям, они смогут транслировать их из облака. Кроме того, система в будущем может появиться на более мощных компьютерах и виртуализация на них не исключена.
Поставки первых устройств на этой системе ожидаются весной будущего года. Версия RTM должна появиться в нынешнем декабре, но устройства с двумя экранами выйдут не раньше 2022 года.
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