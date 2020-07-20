Microsoft признала вызывающий проблемы с подключением к интернету баг Windows 10
Многие пользователи настороженно относятся к обновлению операционной системы Windows 10 и очередная новость не укрепит их доверие. Компания Microsoft признала наличие очередного бага в системе Windows 10 May 2020. Ошибка затрагивает иконку NCSI в панели задач. Она показывает состояние офлайн даже при наличии подключения к интернету, что вызывает проблемы в работе некоторых приложений.
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Данная версия системы в начале месяца была установлена примерно на 7% компьютеров под управлением Windows 10. Темпы распространения выше по сравнению с предыдущими обновлениями, но информация об ошибках появляется регулярно. Устранить некоторые из них помогли накопительные обновления за июнь и июль, но не все.
Жёлтый треугольник не мешает выходить в интернет в браузере, но некоторые приложения в своей работе полагаются на интернет-статус Windows 10. У них подключения на самом деле может не быть. Среди этих приложений можно выделить Cortana, Microsoft 365, OneDrive, Spotify, магазин приложений.Виновато может быть применение VPN или прокси. Microsoft признает наличие проблемы, но решения пока нет. Это ошибка существовала ещё до официального релиза Windows 10 May 2020 в сборках в Release Preview Ring.
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Для исправления ошибки можно воспользоваться редактором реестра. Для этого нужно нажать на кнопку «Пуск» и набрать regedit, в результатах поиска запустить редактор реестра. Нужно открыть раздел “HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet”, найти параметр EnableActiveProbing и поменять его значение на 1. После необходимо перезагрузить компьютер. Данное решение срабатывает не у всех.
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