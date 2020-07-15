Oppo анонсировала подзарядку мощностью 125 Вт и самую быструю беспроводную подзарядку
Компания Oppo давно является лидером в деле создания быстрой подзарядки для мобильных устройств. Она разработала технологию в системе Dash Charge для смартфонов OnePlus и ещё более быструю подзарядку для собственных смартфонов. В среду компания представила систему подзарядки мощностью 125 Вт, которую называет самой продвинутой из существующих сейчас.
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Говорится, что за 20 минут полностью будет заряжаться смартфон с батареей 4000 мАч. За 5 минут такой смартфон будет заряжаться от нуля до 41%. В таком случае это превзойдёт рекорд самой Oppo примерно на 10 минут.
Для достижения этого результата мало создать самый большой адаптер питания и подключить его к розетке. Зарядное устройство, кабель и сама батарея должны разрабатываться совместно для обеспечения эффективной и безопасной подзарядки. Новый смартфон, который пока не поступил в продажу, использует двойные ячейки 6C, а зарядное устройство получило повышенную плотность питания, чтобы не слишком увеличиваться в размерах. На обоих концах кабеля применяется разъём USB-C, в отличие от предыдущих адаптеров Oppo USB-A VOOC.
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Пока неизвестно, что за смартфон будет предлагаться с этой технологией. Ждать его появления в продаже наверняка осталось недолго. Сейчас самым быстро подзаряжаемым смартфоном является Oppo Reno Ace. Здесь батарея 4000 мАч при помощи адаптера мощностью 65 Вт полностью заряжается за 31 минуту. Vivo обладает доступом к тем же технологиям, что и Oppo. Не так давно этот производитель анонсировал систему подзарядки мощностью 120 Вт, где батарея 4000 мАч может заряжаться за 13 минут, но до смартфонов она пока не добралась.
Oppo не слишком торопится внедрять в свои смартфоны беспроводную подзарядку. Только недавно был анонсирован первый такой смартфон этого производителя. Зато теперь компания заявляет, что система беспроводной подзарядки у неё также будет самой быстрой в мире. Новая технология 65W AirVOOC способна зарядить батарею 4000 мАч за 30 минут. Это быстрее, чем любая существующая сейчас проводная подзарядка.
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Напоследок Oppo анонсировала пару компактных адаптеров с технологией GaN для уменьшения их размера. Зарядное устройство 50W mini SuperVOOC по размеру не больше держателя визитных карточек. Зарядное устройство 110W mini flash примерно в 2 раза меньше размера обычного адаптера мощностью 18 Вт.
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