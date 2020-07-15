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Spotify начнёт работать в России и ещё 12 странах

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Генеральный директор и один из основателей сервиса потоковой трансляции музыки Spotify Даниэль Ек ещё два года назад говорил, что он будет запущен в России, Индии и африканских странах. Конкретная дата не называлась, но скоро ожидание будет окончено.

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Во вторник было сказано, что Spotify появится в 13 европейских странах. В их число входят Россия, Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Хорватия, Казахстан, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония, Сербия, Словения и Украина. После этого сервис будет работать в 92 странах.

Исполнители из этих стран будут входить в состав 200 новых списков воспроизведения и доступны слушателям по всему миру. В этих странах будут доступны подписки Premium Family и Premium Duo. Подписка Premium for Students появится только в 8 из 13 перечисленных выше стран.

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Сервис будет изучать вкусы слушателей и на основе этого предложит около 100 списков воспроизведения в разных популярных жанрах. Они будут регулярно обновляться. Пользователи смогут делиться исполнителями, альбомами и списками воспроизведения в Instagram Stories. К сожалению, подкасты в России работать не будут.

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Spotify называет новые рынки важными в рамках стратегии глобального роста компании. Международная федерация звукозаписывающей индустрии ставит Россию на 17-е место в мире на рынке стриминга музыки.

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