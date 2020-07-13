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Исследовательская фирма Campaign Asia-Pacific сообщает, что компания Samsung Electronics стала лучшим брендом как в её исследовании, так и в Nielsen Asia's Top 1000 Brands. Причём происходит это без перерыва с 2012 года.

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В рамках исследования проводится опрос более чем 8000 человек из 14 стран Азии. На выбор даются около 1000 компаний и Samsung опередила всех своих конкурентов, в том числе Apple, LG и Google.

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Samsung любят за глобальное значение этой компании, широкое портфолио продуктов и инновации. К числу последних можно отнести недавние гибкие смартфоны Galaxy Fold и Z Flip. Хотя запуск Galaxy Fold прошёл не идеально, были задержки и проблемы с долговечностью гибких экранов, Campaign Asia называет этот смартфон равным по значению первому iPhone.

Кроме того, надпись «Сделано в Китае» на продуктах компаний вроде Huawei, Oppo, Xiaomi, Vivo в свете торговой войны между Китаем и США сейчас является скорее минусом. Samsung выше этого и является глобальным брендом.

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До конца года от компании ждут очередных продуктов, ближайшими из которых станут новые аппараты серии Galaxy Note.