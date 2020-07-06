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Когда первые гибкие смартфоны добрались до прилавков, мнение относительно их удобства разделились. Кто-то считает это простой причудой, призванной оживить рынок смартфонов. Правда, цена таких моделей непомерно высокая для подавляющего большинства потенциальных покупателей. Несмотря на это и все производственные сложности, разработчики не собираются отказываться от этих смартфонов так быстро. Мы уже видели по меньшей мере несколько моделей, таких как Samsung Galaxy Fold, Motorola RAZR (2019), Huawei Mate X. Нынешней осенью их может стать ещё больше, в том числе от описанных выше производителей.

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3 июля Huawei зарегистрировала в Европе торговую марку Mate V. Она относится к классу 9, охватывая широкий спектр электронных устройств. Huawei не впервые использует подобные обозначения из одного символа. Mate S был первым аппаратом этого производителя с распознаванием силы нажатия, а Mate X был первым таким смартфоном.

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Ранее в этом году китайский производитель получил патент, где описывается гибкий смартфон наподобие Galaxy Fold. Экран там сгибается внутрь. Этот дизайн отличается от того, который применяется в Motorola RAZR и Galaxy Z Flip.

Впрочем, регистрация торговой марки не означает ничего конкретного. Компании часто стараются застолбить их только ради того, чтобы они не достались конкурентам. Это не означает, что в итоге будет выпущен продукт с таким названием.