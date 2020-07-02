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В среду Microsoft представила сборку Windows 10 Insider Preview 20161 в канале разработчиков. Она относится к ветви разработки Iron. Здесь есть несколько функциональных новшеств.

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В частности, предлагаются динамически меняющиеся плитки в меню «Пуск», внешний вид которых зависит от графической темы. Если раньше плитки обычно были тёмными, то теперь у них светлый фон. Это относится к программам Office и Edge, Калькулятор, Почта, Календарь и другим. Переработанное меню «Пуск» отлично выглядит как в светлом, так и в тёмном варианте интерфейса.

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Если для вас важна многозадачность, Alt + Tab открывает все вкладки в браузере Edge, а не только одно активную в каждом окне браузера. Это позволяет быстрее вернуться к предыдущей активности. Желающие могут настроить Alt + Tab показывать последние три или пять вкладок или полностью отключить данную функцию. В будущем Microsoft обещает новые улучшения для браузера Edge.

Предлагается более персонализированная панель задач для новых пользователей. На скриншоте можно увидеть, как выглядят стандартная панель задач, панель в системе с привязанным Android-смартфоном и в системе с привязанной учётной записью Xbox Live.

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Были внесены изменения в уведомления. В заголовке показывается логотип приложения, от которого пришло уведомление. В правом верхнем углу есть крестик для его закрытия.

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Есть изменения в приложении «Параметры». Из раздела «Система» в панели управления информация перенесена в Параметры > Система > О системе. Информацию об устройстве можно копировать.

Раньше при отключении клавиатуры от устройств категории 2 в 1 появлялось уведомление с предложением перейти в планшетный режим работы системы. Если выбрать «Да», активировался планшетный режим. Если выбрать «Нет», оставался открытым рабочий стол. Теперь уведомление не появляется и по умолчанию происходит переключение в планшетный режим. Кроме того, теперь по умолчанию система загружается в режиме, в котором она работала до выключения устройства.