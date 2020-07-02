Windows 10 May 2020 установлена на 7% компьютеров
Хотя без проблем не обошлось, обновление Windows 10 May 2020 Update (2004) распространяется на компьютерах быстрее, чем это было год назад с предыдущей версией. Последняя статистика показывает, что версия 2004 в течение месяца была установлена на 7% компьютеров. Это больше, чем за такой же период добилась Windows 10 May 2019 (1903).Тогда результат был 6,3%.
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Ежемесячный отчёт фирмы AdDuplex затрагивает 150 тысяч компьютеров. Наиболее популярной версией остаётся May 2019 (1903), которая установлена на 46,2% компьютеров на Windows 10. Спад за месяц у неё составил только 2%. На втором месте идёт предыдущее ноябрьское обновление 1909. Оно установлено на 35,7% компьютеров, потеряв за месяц 0,7%.
Версия Windows 10 October 2018 Update (1809), распространение которой в своё время остановили на месяц для исправления багов, снизилась с 8,3% до 5,9%. Отчасти это произошло потому, что данная версия системы автоматически обновляется до последней версии 2004 из-за приближения даты прекращения поддержки.
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AdDuplex показывает также график со скоростью распространения обновлений Windows 10. На нём можно убедиться в проблемах версии 1809.
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Несмотря на более быстрые темпы распространения обновления May 2020, в нём без проблем тоже не обошлось. Тем не менее, их число относительно невелико и Microsoft старается оперативно решить их. Среди последних таких проблем упоминается обновление KB4559309 для браузера Edge, которое замедляет работу некоторых компьютеров.
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