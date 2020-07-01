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Компания Samsung во вторник представила потребительские твердотельные накопители QVO 870. Это второе поколение SSD с технологией quad-level cell (QLC). Накопители первого поколения QVO 860 были представлены в конце 2018 года и максимальный размер у них был 4 Тб. Теперь максимальное значение выросло до 8 Тб.

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Кроме этого, разработчики обещают улучшенную производительность и надёжность. Применяется буфер single-level cell (SLC), чтобы поддерживать пиковую производительность дольше. Это нужно, чтобы устранить недостаток памяти QLC, где ради повышения объёма приходится жертвовать скоростью. Объём буфера SLC составляет 42 Гб в накопителе 1 Тб и 78 Гб в моделях с большей вместимостью.

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Обещано немного увеличить скорость последовательного чтения и записи данных, а также на 13% повысить скорость чтения случайных блоков данных. В остальном список характеристик новых моделей мало отличается от предыдущих.

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Предварительные заказы уже принимаются на сайте Samsung. Поставки начнутся 17 июля, пока без модели 8 Тб, которая может появиться в августе. Версия 1 Тб стоит $130, 4 Тб обойдётся в $500.