Samsung анонсировала твердотельные накопители QVO 870
Компания Samsung во вторник представила потребительские твердотельные накопители QVO 870. Это второе поколение SSD с технологией quad-level cell (QLC). Накопители первого поколения QVO 860 были представлены в конце 2018 года и максимальный размер у них был 4 Тб. Теперь максимальное значение выросло до 8 Тб.
реклама
Кроме этого, разработчики обещают улучшенную производительность и надёжность. Применяется буфер single-level cell (SLC), чтобы поддерживать пиковую производительность дольше. Это нужно, чтобы устранить недостаток памяти QLC, где ради повышения объёма приходится жертвовать скоростью. Объём буфера SLC составляет 42 Гб в накопителе 1 Тб и 78 Гб в моделях с большей вместимостью.
Обещано немного увеличить скорость последовательного чтения и записи данных, а также на 13% повысить скорость чтения случайных блоков данных. В остальном список характеристик новых моделей мало отличается от предыдущих.
реклама
Предварительные заказы уже принимаются на сайте Samsung. Поставки начнутся 17 июля, пока без модели 8 Тб, которая может появиться в августе. Версия 1 Тб стоит $130, 4 Тб обойдётся в $500.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила