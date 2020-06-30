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Обновление браузера Edge замедляет некоторые компьютеры на Windows 10

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Если вы недавно ставили обновление браузера Edge в системе Windows 10 и после этого компьютер стал работать медленнее прежнего, между двумя этими событиями может быть связь. Некоторые пользователи сообщают о снижении системной производительности и увеличении времени загрузки из-за обновления Windows 10 под номером KB4559309.

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В декабре 2018 года было объявлено, что Microsoft заменит браузер Edge на версию на Chromium. Бета-версия была выпущена в нынешнем январе, сделав браузер более функциональным.

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В мае было выпущено автоматическое обновление браузера. В зависимости от версии Windows его номер KB4559309, KB4541301 или KB4541302. Проблемы вызывает первое из этих обновлений. У некоторых уменьшилась частота кадров в играх и в интерфейсе системы, продолжительность загрузки могла увеличиться в три раза. Бывает даже, что не работают внешние жёсткие диски.

Обычно в таких случаях проблемное обновление нужно удалить. Вот только на этот раз оно не удаляется. Придётся использовать функцию системного восстановления, чтобы вернуть компьютер в состояние до установки обновления. Если же вы ещё не установили обновление, делать этого не рекомендуется.

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