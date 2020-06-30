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Недавно сообщалось, что в ближайшие годы компьютеры Apple Mac перейдут на процессоры на архитектуре ARM. В продаже первые подобные устройства должны появиться в конце года, а пока ведётся разработка. Комплект для разработчиков использует чип для планшетов iPad.

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Преимуществом ARM является меньший расход энергии по сравнению с процессорами на архитектуре x86. Это позволит ноутбукам Macbook дольше работать без розетки. Однако, какая будет производительность, до сих пор не было известно. Apple рассылает комплект разработки, который напоминает компактные Mac. Внутри содержится процессор A12Z, 16 Гб оперативной памяти и твердотельный накопитель 512 Гб. Появились первые результаты бенчмарков этого устройства.

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В одноядерном тестировании Geekbench было набрано 811 баллов, в многоядерном 2781. Эти оценки получены при помощи инструмента виртуализации Apple Rosetta 2. Они показывают, как приложения будут работать, когда они не портированы на новую платформу.

Пока это только грубые прикидки. Microsoft Surface Pro X на кастомном процессоре Qualcomm Snapdragon SQ1 набрал в этих тестах 726 и 2831 балл. При этом тестирование устройства Microsoft велось при помощи нативной ARM-сборки Geekbench 5. Даже при этом на частоте 2,4 ГГц Apple A12Z выиграл в одноядерном тесте у чипа Microsoft с тактовой частотой 3 ГГц на нативном ПО.

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Если сравнивать с iPad Pro 2018 года на процессоре A12X Bionic, который является предшественником A12Z без одного графического ядра, результаты довольно слабые. Опять же, iPad Pro работает на нативной версии Geekbench. В итоге в одноядерном тесте было получено около 1100 баллов, многоядерном 4600.

MacBook Air 2020 года с 2-ядерным процессором Intel Core i3-1000NG4 получил 1005 и 2016 баллов. Более мощный 4-ядерный Intel Core i7-1060NG7 набрал 1133 и 2990. Windows-компьютер на процессоре Ryzen 5 3600 набирает 1254 и 7497 баллов. Если же поставить сюда процессор 3950X, многоядерная производительность взлетает до почти 15000 баллов.

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Хочется надеяться, что новые Macbook выйдут на более продвинутых процессорах по сравнению с тем, который описывается в данном случае. Это может быть чип на основе A14 SoC на техпроцессе 5 или 7 нм.

Тем не менее, уже можно оценить влияние Rosetta 2 на производительность. Запуск приложений x86_64, не портированных на ARM64, снижает производительность на 25%-40%.