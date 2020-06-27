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Пандемия коронавируса поменяла подход к работе многих людей и меняет подход к покупкам. Магазины Microsoft Store закрыли в марте. Теперь компания сообщает, что они уже не откроются.

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Вся розничная активность отныне будет происходить в интернете. Сотрудники будут заниматься продажами, обучением и цифровой поддержкой пользователей из корпоративных офисов компании. Microsoft утверждает, что сетевые продажи и без того росли и выражает уверенность, что сотрудники обладают достаточными навыками, чтобы справиться с работой онлайн.

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Вероятно, Microsoft собиралась поступить так и без коронавируса, который только ускорил процесс перехода на интернет-продажи. Сотрудники розничных магазинах показали, что способны дистанционно справиться с любыми покупателями, в том числе среди предприятий и образовательных учреждений. Компания провела более 14000 виртуальных семинаров, выпускниками которых с марта стали более 3000 человек.

Магазины компании состоят из сайта microsoft.com, Xbox и Windows. Каждый месяц их посещают более 1,2 млрд. человек из 190 стран.

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Переход исключительно на сетевые продажи не приведёт к увольнениям в компании. Скорее, она может начать набирать сотрудников. Ей потребуется поддержка посредством видеочата, видеоруководства и виртуальные семинары.

Четыре магазина в Лондоне, Нью Йорке, Сиднее и Редмонде превратятся в центры Microsoft Experience. Таким образом, физическое представительство в розничных продажах у компании всё же останется.