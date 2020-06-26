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Больше 18 месяцев прошло с тех пор, когда компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для компьютеров под управлением системы Windows 10. На прошлогоднем саммите Snapdragon были представлены дополнительные младшие модели.

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Теперь сообщается, что может выйти обновление Snapdragon 8cx. Появилась документация чипа Snapdragon 8cx+. Как обычно бывает у Qualcomm с моделями с + в названии, речь идёт о повышении тактовой частоты. Ядра Gold будут работать на тактовой частоте 3,15 ГГц вместо 2,84 ГГц. Графический процессор Adreno 680 тоже ускорят. Ядра Silver останутся на частоте 1,8 ГГц.

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Считая Snapdragon 8cx, 8cx 5G, 8cx Enterprise и Microsoft SQ1, это будет пятый вариант Snapdragon 8cx Compute Platform. Похоже, ждать изменений в архитектуре предстоит ещё долго. Ближайший технологический саммит Snapdragon состоится в декабре нынешнего года, если ему ничего не помешает.

Информация в документе датируется февралём нынешнего года. Не исключено, что Qualcomm всего лишь тестировала процессор SC8180XP или могла отменить его за прошедшие месяцы.