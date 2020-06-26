Qualcomm может работать над процессором Snapdragon 8cx+ для компьютеров на Windows 10
Больше 18 месяцев прошло с тех пор, когда компания Qualcomm представила процессор Snapdragon 8cx для компьютеров под управлением системы Windows 10. На прошлогоднем саммите Snapdragon были представлены дополнительные младшие модели.
рекламаТеперь сообщается, что может выйти обновление Snapdragon 8cx. Появилась документация чипа Snapdragon 8cx+. Как обычно бывает у Qualcomm с моделями с + в названии, речь идёт о повышении тактовой частоты. Ядра Gold будут работать на тактовой частоте 3,15 ГГц вместо 2,84 ГГц. Графический процессор Adreno 680 тоже ускорят. Ядра Silver останутся на частоте 1,8 ГГц.
Информация в документе датируется февралём нынешнего года. Не исключено, что Qualcomm всего лишь тестировала процессор SC8180XP или могла отменить его за прошедшие месяцы.
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