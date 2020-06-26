Microsoft убрала ручную остановку обновлений в центре обновления Windows
Компания Microsoft без объявления убрала для корпоративных клиентов Windows 10 возможность вручную запрещать установку обновлений на странице настроек в центре обновлений. Это произошло после выпуска версии Windows 10 May 2020 Update. Компания обновила документацию операционной системы и утверждает, что внесла это изменение во избежание путаницы.
рекламаВозможность откладывать установку обновлений на 35 дней появилась в прошлом году, в том числе у пользователей Windows 10 Home. На редакциях Windows 10 Pro, Education, Enterprise можно было откладывать установку обновлений на 365 дней. Обновление ставится автоматически только в том случае, когда близится срок прекращения установленной на компьютере версии Windows 10.
Редакции Windows 10 Enterprise и Education поддерживаются на протяжении 30 месяцев, если версия была выпущена во втором полугодии. Если в первом полугодии, поддержка длится 18 месяцев. Многие организации могут пропустить установку версии 2004 и увидят это изменение не сразу.
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