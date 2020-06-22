Будущие гибкие смартфоны Huawei и Xiaomi получат сверхтонкое стекло
Компания Samsung рассматривает возможность использовать в своих будущих гибких смартфонах вроде Galaxy Fold 2 сверхтонкое стекло. Если не получится, на замену возьмут пластик.
рекламаПатент Xiaomi также говорит о работе над гибким смартфоном. Как и в случае с Mate X и Xs, его дизайн позволяет использовать главный экран даже в закрытом виде.
До сих пор не было известно, собираются ли китайские производители использовать на экранах пластик. Теперь в китайской социальной сети Weibo со ссылкой на производителей комплектующих появилась информация, что Huawei и Xiaomi приобрели сверхтонкое гибкое стекло.
рекламаПредположительно, смартфоны этих двух компаний должны быть выпущены в ближайшие месяцы.
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