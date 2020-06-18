Новая функция Windows 10 2004 уменьшит расход оперативной памяти браузером Chrome
В прошлом месяце Microsoft начала распространять обновление операционной системы Windows 10 May 2020 Update. Как обычно, здесь есть ряд новых функций и улучшений. Одно из этих улучшений должно повысить качество работы компьютера в целом.
рекламаЭтим заинтересовалась Google и инженеры компании согласились, что добавление SegmentHeap в манифест Chrome.exe будет заставлять Windows 10 2004 выбирать новый вариант работы с памятью. В результате браузер Chrome станет расходовать меньше оперативной памяти. Для этого Google нужно использовать Windows 10.0.19041.0 SDK. Вот только сообщается, что эта версия комплекта разработки заблокирована из-за проблем в работе.
В итоге можно только гадать, когда Google внесёт изменения в браузер Chrome для уменьшения расхода памяти. На разных компьютерах расход памяти будет сокращаться на разные значения, в зависимости от объёма памяти и других параметров.
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