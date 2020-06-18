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В прошлом месяце Microsoft начала распространять обновление операционной системы Windows 10 May 2020 Update. Как обычно, здесь есть ряд новых функций и улучшений. Одно из этих улучшений должно повысить качество работы компьютера в целом.

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В документе разработчиков говорится, что новое значение SegmentHeap сократит расход оперативной памяти в программах на архитектуре Win32. Другой документ показывает результаты тестирования. В частности, в новом браузере Edge на Chromium расход оперативной памяти удалось уменьшить на 27%. Этого получилось добиться за счёт повышения эффективности управления памятью.

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Этим заинтересовалась Google и инженеры компании согласились, что добавление SegmentHeap в манифест Chrome.exe будет заставлять Windows 10 2004 выбирать новый вариант работы с памятью. В результате браузер Chrome станет расходовать меньше оперативной памяти. Для этого Google нужно использовать Windows 10.0.19041.0 SDK. Вот только сообщается, что эта версия комплекта разработки заблокирована из-за проблем в работе.

В итоге можно только гадать, когда Google внесёт изменения в браузер Chrome для уменьшения расхода памяти. На разных компьютерах расход памяти будет сокращаться на разные значения, в зависимости от объёма памяти и других параметров.