Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В прошлом году в момент выпуска версии системы Windows 10 May 2019 Update Microsoft внесла изменения в релиз подобных обновлений. Она больше не заставляет устанавливать их, пользователи должны делать это самостоятельно.

анонсы и реклама Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Обвал цен на RTX 2080 SUPER <b>9900К дешевле всего в Регарде</b> Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже i5 10500 - Ситилинк рушит цену 9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную 19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде

Однако, есть ограничения. Если близится время прекращения поддержки вашей версии Windows 10, она будет автоматически обновлена до последней доступной версии. Скоро это произойдёт с обладателями Windows 10 1809. Они получат обновление до последней версии Windows 10 2004.

реклама

Версия Windows 10 October 2018 Update была весьма проблемной. Тогда Microsoft не стала выпускать её в ветви Release Preview программы тестирования и сразу начала распространение среди пользователей. Через 4 дня пришлось остановить этот процесс. Следующего релиза потребовалось ждать больше месяца. В системе были многочисленные неисправности, вплоть до удаления пользовательских файлов из некоторых папок. В настоящее время версия 1809 установлена на 8,2% компьютеров под управлением Windows 10.

Версия Windows 10 2004 пока тоже не выглядит прочно стоящей на ногах из-за множества сообщений о неполадках в её работе. Чтобы не оказаться на ней против своей воли, пользователи могут вручную обновиться до более ранних версий 1903 и 1909.