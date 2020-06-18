Microsoft начала автоматически обновлять Windows 10 1809 до версии 2004
В прошлом году в момент выпуска версии системы Windows 10 May 2019 Update Microsoft внесла изменения в релиз подобных обновлений. Она больше не заставляет устанавливать их, пользователи должны делать это самостоятельно.
рекламаВерсия Windows 10 October 2018 Update была весьма проблемной. Тогда Microsoft не стала выпускать её в ветви Release Preview программы тестирования и сразу начала распространение среди пользователей. Через 4 дня пришлось остановить этот процесс. Следующего релиза потребовалось ждать больше месяца. В системе были многочисленные неисправности, вплоть до удаления пользовательских файлов из некоторых папок. В настоящее время версия 1809 установлена на 8,2% компьютеров под управлением Windows 10.
Версия Windows 10 2004 пока тоже не выглядит прочно стоящей на ногах из-за множества сообщений о неполадках в её работе. Чтобы не оказаться на ней против своей воли, пользователи могут вручную обновиться до более ранних версий 1903 и 1909.
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