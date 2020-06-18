В канале для разработчиков появилась первая сборка Windows 10 Iron (21H1)
Microsoft в среду представила предварительную сборку Windows 10 Insider Preview 20150. Она примечательна тем, что стала первой в переименованном недавно канале разработчиков. Прежде этот канал назывался «Ранний доступ».
рекламаНа этот раз большое внимание было уделено Windows Subsystem for Linux. Появилось три новые возможности: GPu compute, WSL install, WSL update.
GPU compute позволяет системе Linux задействовать вычислительные возможности вашего графического процессора. Они могут применяться при обработке алгоритмов машинного обучения или научных исследованиях. Новая команда wsl –install позволяет быстро устанавливать WSL. Другая команда wsl –update даёт возможность легко управляться с версиями ядра Linux, которые используются дистрибутивами WSL 2.
рекламаБольше новшеств пока нет. Однако, раз начали появляться сборки из ветви Iron, в будущем новинок должно стать больше. Финальный вариант этой версии Windows 10 должен быть готов примерно к декабрю.
После версии 21H1 следующее обновление носит кодовое имя Cobalt. Как видим, Microsoft перешла на названия из таблицы Менделеева, пропустив Chromium, чтобы не было путаницы с Google. Вместо Chromium используется название Vibranium.
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