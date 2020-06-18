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Microsoft в среду представила предварительную сборку Windows 10 Insider Preview 20150. Она примечательна тем, что стала первой в переименованном недавно канале разработчиков. Прежде этот канал назывался «Ранний доступ».

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Также это первая сборка из ветви релизов rs_prerelease с тех пор, как больше месяца назад канал «Ранний доступ» перевели на ветвь mn_release. Это сборка из ветви разработки Iron. Именно такое кодовое имя носит обновление Windows 10 21H1, которое выйдет будущей весной. Правда, это не означает, что функциональность выпускаемых сейчас сборок появится именно там.

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На этот раз большое внимание было уделено Windows Subsystem for Linux. Появилось три новые возможности: GPu compute, WSL install, WSL update.

GPU compute позволяет системе Linux задействовать вычислительные возможности вашего графического процессора. Они могут применяться при обработке алгоритмов машинного обучения или научных исследованиях. Новая команда wsl –install позволяет быстро устанавливать WSL. Другая команда wsl –update даёт возможность легко управляться с версиями ядра Linux, которые используются дистрибутивами WSL 2.

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Больше новшеств пока нет. Однако, раз начали появляться сборки из ветви Iron, в будущем новинок должно стать больше. Финальный вариант этой версии Windows 10 должен быть готов примерно к декабрю.

После версии 21H1 следующее обновление носит кодовое имя Cobalt. Как видим, Microsoft перешла на названия из таблицы Менделеева, пропустив Chromium, чтобы не было путаницы с Google. Вместо Chromium используется название Vibranium.