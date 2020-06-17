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Во вторник компания Microsoft выпустила первую предварительную сборку системы Windows 10 20H2 под номером 19042.330. Данное обновление носит кодовое имя Manganese и представляет собой небольшой пакет, который увеличивает номер сборки на единицу.

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Обладатели этого обновления позднее в нынешнем году получат те же кумулятивные обновления, что и на версии Windows 10 2004. Номера сборок между ними всегда будут совпадать. Так было и в случае с Windows 10 1903 и 1909.

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Microsoft не анонсировала крупных новых функциональных возможностей. В блоге сказано, что это первая версия операционной системы с новым браузером Edge на основе Chromium.

Есть ещё одно заметное изменение. Версия Windows 10 отныне отображается не номерами. Теперь это будут кодовые имена. В результате 20H2 не превратится в версию 2009 или что-то в этом роде. При описании в прессе Microsoft продолжит использовать более понятные наименования, вроде May 2020 Update.

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Для получения сборки 19042.330 вы должны быть участником программы Windows Insider в бета-канале, ранее известном как «Поздний доступ». После этого нужно проверить наличие обновлений и установить его.