Microsoft выпустила первую сборку Windows 10 20H2, куда вошёл и новый браузер Edge
Во вторник компания Microsoft выпустила первую предварительную сборку системы Windows 10 20H2 под номером 19042.330. Данное обновление носит кодовое имя Manganese и представляет собой небольшой пакет, который увеличивает номер сборки на единицу.
рекламаMicrosoft не анонсировала крупных новых функциональных возможностей. В блоге сказано, что это первая версия операционной системы с новым браузером Edge на основе Chromium.
Есть ещё одно заметное изменение. Версия Windows 10 отныне отображается не номерами. Теперь это будут кодовые имена. В результате 20H2 не превратится в версию 2009 или что-то в этом роде. При описании в прессе Microsoft продолжит использовать более понятные наименования, вроде May 2020 Update.
рекламаДля получения сборки 19042.330 вы должны быть участником программы Windows Insider в бета-канале, ранее известном как «Поздний доступ». После этого нужно проверить наличие обновлений и установить его.
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