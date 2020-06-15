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В прошлом месяце началось распространение обновления операционной системы Windows 10 May 2020 Update. Правда, это относится к ограниченному числу пользователей. На очень многих компьютерах и других устройствах обновление было заблокировано из-за проблем с совместимостью и багов. Есть официальный список известных проблем от Microsoft, но многие существующие проблемы в этот список не попали. Ранее мы писали про проблемы в работе функции «Новый запуск». Теперь пользователи браузера Google Chrome также жалуются на его работу в обновлённой Windows 10.

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Похоже, операционная система конфликтует с функцией авторизации браузера. Данная функция позволяет получать доступ к учётной записи без необходимости каждый раз выполнять вход при помощи ввода логина и пароля. Пользователи жалуются, что после каждой перезагрузки компьютера нужно заново входить в аккаунт. Один из пользователей пишет, что были забыты пароли на всех сайтах. В расширении Adobe Acrobat для Google Chrome отобразилась страница приветствия.

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Затронуты и другие приложения, которые работают с куки и у которых есть учётные записи. В частности, после перезагрузки компьютера выполняется выход из учётных записей OneDrive, Mail и Battle.net.

В приложении Feedback Hub жалобы на такое поведение появлялись ещё в начале года. Как видим, Microsoft не исправила этот баг в финальном варианте системы. Так же произошло и в случае с функцией «Новый запуск».

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Обладатели редакций операционной системы Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Education, Windows 10 S имеют возможность предотвратить установку обновлений. При этом обновления безопасности продолжают устанавливаться.