Xiaomi рассказала о браслете Mi Band 5
В понедельник китайская компания Xiaomi опубликовала изображения своего очередного фитнес-браслета. Желающие могут ознакомиться с внешним видом и цветовыми вариантами Mi Band 5. Они будут четырёх цветов: серый, красный, жёлтый и чёрный.
рекламаПоявится новый режим женского здоровья, 11 режимов профессионального спорта, магнитная подзарядка, NFC с поддержкой платёжной системы UnionPay QuickPass, возможность дистанционного фотографирования и профессиональный датчик. Последний скорее всего представляет собой сенсор SpO2. Не исключена поддержка голосового ассистента Alexa.
Анонс запланирован на 11 июня и будет вестись его прямая трансляция в 2 часа дня по китайскому времени. Пока ничего не говорится про международные продажи этого устройства, но это лишь вопрос времени.
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