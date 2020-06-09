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В понедельник китайская компания Xiaomi опубликовала изображения своего очередного фитнес-браслета. Желающие могут ознакомиться с внешним видом и цветовыми вариантами Mi Band 5. Они будут четырёх цветов: серый, красный, жёлтый и чёрный.

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Теперь производитель опубликовал дополнительную информацию, куда входят в том числе технические характеристики. В официальном блоге компании в китайской социальной сети Weibo говорится о наличии крупного экрана OLED. Для сравнения, в Xiaomi Mi Band 4 применяется панель AMOLED размером 0,95 дюйма.

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Появится новый режим женского здоровья, 11 режимов профессионального спорта, магнитная подзарядка, NFC с поддержкой платёжной системы UnionPay QuickPass, возможность дистанционного фотографирования и профессиональный датчик. Последний скорее всего представляет собой сенсор SpO2. Не исключена поддержка голосового ассистента Alexa.

Анонс запланирован на 11 июня и будет вестись его прямая трансляция в 2 часа дня по китайскому времени. Пока ничего не говорится про международные продажи этого устройства, но это лишь вопрос времени.