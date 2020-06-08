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В этом году вице-президент Xiaomi и генеральный менеджер Redmi предположил, что появления смартфонов с встроенными внутри экрана камерами предстоит ждать ещё долго. Xiaomi и Oppo демонстрировали прототипы подобных камер в прошлом году, но ничего не говорили про коммерческое распространение. Между тем, китайский производитель дисплеев Visionox обещает скорое появление таких экранов и смартфонов на их основе.

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Visionox начинает промышленное производство камер внутри экранов. В результате производители смартфонов получат возможность создавать по-настоящему безрамочные аппараты без всяких вырезов и отверстий для селфи-камер. Подход Visionox задействует органические и неорганические материалы, которые обеспечивают высокую степень прозрачности по сравнению с современными панелями OLED. Также применяются первые подобные цепи и структуры пикселей для минимизации искажений.

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Помимо аппаратных компонентов, компания разработала программный алгоритм для устранения эффекта затуманивания. Visionox утверждает, что смартфоны с камерами внутри экрана появятся уже скоро, но конкретные сроки не называются. Кроме китайских производителей, были слухи о заинтересованности в таких аппаратах Samsung. Правда, она своих прототипов не показывала.