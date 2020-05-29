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Если вы любите самостоятельно создавать компьютерные устройства, есть хорошая новость. Представлена новая плата Raspberry Pi 4 по цене $75 с объёмом оперативной памяти 8 Гб. Чтобы извлечь максимум из увеличения объёма памяти, плата поставляется с ранней бета-версии новой 64-разрядной операционной системы.

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В июне прошлого года были выпущены версии Raspberry Pi 4 с объёмом памяти 2 и 4 Гб. Теперь памяти стало больше, но всё остальное осталось неизменным, не считая некоторых компонентов блока питания.

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Плата работает на процессоре Broadcom BCM2711. Он состоит из четырёх вычислительных ядер ARM Cortex-A72 на тактовой частоте 1,5 ГГц. Есть Gigabit Ethernet, два разъёма USB 3.0, два USB 2.0, USB-C для питания, два порта microHDMI с поддержкой двух экранов 4K. Предлагается также двухполосный 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

BCM2711 поддерживает 16 Гб оперативной памяти LPDDR4 SDRAM, но разработчикам мешало отсутствие единого чипа памяти 8 Гб LPDDR4. В 2019 году подходящего варианта не было, но в этом году компания Micron исправила это упущение.

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Дополнительная память пригодится при компилировании программного обеспечения, серверной нагрузке, увеличении числа открытых в браузере вкладок. Чтобы обрабатывать эту память, предлагается 64-разрядная операционная система Raspberry Pi OS. При желании ничего не мешает установить системы вроде Ubuntu и Gentoo, если они для вас привычнее.

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Что касается версий этой платы с объёмом памяти 4 Гб и 2 Гб, они стоят $55 и $35 соответственно.