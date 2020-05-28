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15 месяцев прошло с того момента, когда Microsoft выпустила первую предварительную сборку Windows 10 Insider Preview под названием 20H1. Это обновление тестировали дольше обычного, раньше на это тратили полгода. Причина в том, что обновление 19H2 было малозначительным и выходило только в канале «Поздний доступ». Теперь версия Windows 10 May 2020 Update, известная также под названием 2004, доступна для установки на все компьютеры на Windows 10.

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Есть несколько способов получения этого обновления. Автоматический оно устанавливаться не будет. Первым способом является центр обновления Windows. Нужно проверить там наличие обновления и если оно есть, нужно нажать на ссылку «Загрузить и установить». Если обновления нет, имеется два варианта. Можно посмотреть на сайте Microsoft и нажать здесь кнопку «Обновить сейчас». На этой же странице можно скачать средство для установки Media Creation Tool.

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В этом обновлении есть ряд изменений, некоторые из них довольно крупные. Например, Windows Subsystem for Linux 2 с реальным ядром Linux, впервые внутри Windows. Это даёт Linux поддержку графического интерфейса и видеокарт.

Появилось новое приложение Cortana, больше не связанное с панелью задач. Ассистент потерял некоторые навыки, но научился лучше понимать речь. В частности, в Outlook можно голосом назначать расписание встреч. Microsoft обещает в нём улучшения в работе с электронной почтой и календарём.

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Среди незначительных можно назвать изменения в «Блокноте», автоматическое попадание выделенного текста в поиск и т.д. В проводнике улучшили поиск, его результаты появляются по мере набора запроса. Также есть улучшения в песочнице Windows.