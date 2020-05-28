Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update для всех пользователей
15 месяцев прошло с того момента, когда Microsoft выпустила первую предварительную сборку Windows 10 Insider Preview под названием 20H1. Это обновление тестировали дольше обычного, раньше на это тратили полгода. Причина в том, что обновление 19H2 было малозначительным и выходило только в канале «Поздний доступ». Теперь версия Windows 10 May 2020 Update, известная также под названием 2004, доступна для установки на все компьютеры на Windows 10.
рекламаВ этом обновлении есть ряд изменений, некоторые из них довольно крупные. Например, Windows Subsystem for Linux 2 с реальным ядром Linux, впервые внутри Windows. Это даёт Linux поддержку графического интерфейса и видеокарт.
Появилось новое приложение Cortana, больше не связанное с панелью задач. Ассистент потерял некоторые навыки, но научился лучше понимать речь. В частности, в Outlook можно голосом назначать расписание встреч. Microsoft обещает в нём улучшения в работе с электронной почтой и календарём.
рекламаСреди незначительных можно назвать изменения в «Блокноте», автоматическое попадание выделенного текста в поиск и т.д. В проводнике улучшили поиск, его результаты появляются по мере набора запроса. Также есть улучшения в песочнице Windows.
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