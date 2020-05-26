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Компания ARM продемонстрировала свои последние разработки в области мобильных процессоров, Cortex-A78 CPU и Mali-G78 GPU. Они войдут в состав мобильных устройств флагманского уровня будущего года.

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ARM обычно не рекламирует перечень характеристик процессоров для будущих смартфонов и планшетов. Однако, на основе её разработок производители вроде Qualcomm, Huawei, Samsung выпускают реальные системы на чипах, на которых работают почти все современные мобильные устройства и даже ноутбуки вроде Surface Pro X.

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Например, Qualcomm Snapdragon 865 использует модифицированные версии ARM Cortex-A77 и Cortex-A55 в своих процессорах Kryo 585. Samsung Exynos 990 использует Cortex-A76 и Cortex-A55 CPU м Mali-G77 GPU.

Ядро Cortex-A78 разработчики называют самым эффективным в своей истории. Производительность по сравнению с прошлогодним Cortex-A77 вырастет на 20%, при этом энергопотребление останется в пределах 1 Вт.

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Рост производительности должен обеспечить повышенную эффективность в устройствах с поддержкой сетей 5G, которые расходуют дополнительную энергию. Также эти процессоры подойдут для гибких устройств с множеством экранов.

Также была представлена программа Cortex-X для партнёров компании, чтобы они создавали специализированные Cortex CPU. Первым из таких чипов будет ARM Cortex-X1. Прирост производительности по сравнению с Cortex-A77 здесь составит 30%.

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Есть пара новых графических процессоров. Лучшим из них является Mali-G78 с 24 ядрами, что должно увеличить производительность на 25% по сравнению с прошлогодним Mali-G77. В средней категории представлен Mali-G68.

Ещё анонсирован блок нейронных вычислений Ethos-N78 с ростом производительности на 25% по сравнению с Ethos-N77. Это должно улучшить работу машинного обучения на мобильных устройствах.