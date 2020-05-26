Успех Microsoft Teams не заставит разработчиков отказаться от Skype
Пандемия коронавируса привела к большому росту спроса на приложения-видеочаты, такие как Zoom и Microsoft Teams. Спрос на Skype так же вырос, но у Microsoft Teams он вырос больше.
рекламаПо его словам, функциональные возможности программы будут расширяться и приложение будет взаимодействовать с Teams. Можно взять пример с Facebook, где кроме самой социальной сети есть приложения Instagram, Messenger и WhatsApp. Все они сосуществуют и пользователи могут выбирать из них то, которое больше понравится.
Также выросло число пользователей корпоративного приложения Yammer. Microsoft не собирается предлагать его на потребительском рынке.
рекламаНа конференции разработчиков Build 2020 Microsoft анонсировала новые функции Teams. В их число вошли интеграция с Power Platform и приложением Bookings.
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