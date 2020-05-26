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Пандемия коронавируса привела к большому росту спроса на приложения-видеочаты, такие как Zoom и Microsoft Teams. Спрос на Skype так же вырос, но у Microsoft Teams он вырос больше.

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Microsoft приобрела Skype в октябре 2011 года, но перестала публиковать статистику использования в августе 2015. Коронавирус позволил увеличить число пользователей на 70% в марте, но конкуренты всё равно проявили себя лучше. И не только конкуренты, но и приложение Microsoft Teams. Несмотря на это, компания не собирается отказываться от Skype. Представитель Microsoft 365 Джефф Тепер рассказал, что компания продолжит развивать Skype.

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По его словам, функциональные возможности программы будут расширяться и приложение будет взаимодействовать с Teams. Можно взять пример с Facebook, где кроме самой социальной сети есть приложения Instagram, Messenger и WhatsApp. Все они сосуществуют и пользователи могут выбирать из них то, которое больше понравится.

Также выросло число пользователей корпоративного приложения Yammer. Microsoft не собирается предлагать его на потребительском рынке.

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На конференции разработчиков Build 2020 Microsoft анонсировала новые функции Teams. В их число вошли интеграция с Power Platform и приложением Bookings.