Google перерабатывает настройки конфиденциальности и безопасности Chrome
Браузер Google Chrome начинает получать изменения в настройках конфиденциальности и безопасности. Они должны стать проще и понятнее для понимания.
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Станет легче управлять файлами куки. Можно будет указывать, каким сайтам разрешено использовать их и можно ли делать это при работе в режиме «Инкогнито». В этом режиме сторонние куки по умолчанию будут блокироваться, хотя их можно разрешить при помощи иконки в адресной строке.
рекламаРаздел «Настройки сайта» разделён на две категории для управления разрешениями веб-камеры, микрофона и т.д. Также будут отображаться недавняя активность с прежними разрешениями. Появился раздел «Вы и Google», который позволяет менять настройки синхронизации. Возможность очищать информацию в браузере находится наверху раздела конфиденциальности и безопасности.
рекламаПоявилась новая функция «Проверка безопасности». В частности, используемые вами пароли проверяются на предмет взлома. Проверяется использование функции Safe Browsing, наличие установленных вредоносных расширений и работаете ли вы с последней версией браузера.
рекламаРежим Enhanced Safe Browsing отправляет веб-страницы в Google для проверки их безопасности. Если вы выполнили вход в аккаунт, эта защита распространяется и на другие сервисы Google. Secure DNS будет по умолчанию использовать шифрование DNS-over-HTTPS.
Новая кнопка на панели инструментов даёт быстрый доступ к расширениям. Отсюда вы сможете управлять их разрешениями и другими аспектами работы.
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Все эти изменения войдут в состав версии Chrome 83.
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