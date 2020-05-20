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Во вторник началась конференция разработчиков Build 2020 и новости пошли одна за другой. В частности, был представлен проект под названием Reunion, призванный объединить универсальные приложения и программы Win32.

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Уже давно понятно, что универсальные приложения не стали популярными, как на то рассчитывали их создатели. Первоначально планировалось, что Windows 10 будет установлена на миллиард компьютеров за первые 3 года, но от этого плана быстро отказались. Пользователей Windows 7 и Windows 8.x по-прежнему очень много, поэтому большинство разработчиков создают программы на Win32.

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Microsoft обещала, что приложения Win32 будут доступны в её магазине. Разработчики могут добавлять в них Fluent Design или компилировать для нативного запуска на процессорах ARM64.

Проект Reunion должен объединить две платформы. Компания собирается отвязать интерфейсы Win32 и UWP от операционной системы. Разработчики смогут получать к ним доступ при помощи NuGet. Microsoft собирается убедиться, что новые приложения и обновлённые существующие будут работать на всех поддерживаемых версиях Windows. Напомним, что Windows 7 в это число уже не входит.

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Обычно подобные крупные изменения выходят вместе с обновлениями системы Windows. Проект Reunion не привязан к операционной системе и может быть внедрён в любой момент.

Из системы уже убрали WebView2. Данная функциональность связана с новым браузером Edge на Chromium. WebView2 войдёт в проект Reunion, позволяя включать его в разные приложения.