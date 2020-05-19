Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Зонд производства компании Butterfly Network позволяет врачам производить дистанционное тестирование на COVID-19 у пациентов на дому. Зонд выполняет ультразвуковое обследование лёгких, передавая данные на смартфоны под управлением Android или на iPhone. На сайте производителя говорится, что ультразвуковое исследование лёгких показало свою эффективность при обнаружении поражений лёгких и помогает избежать заражения при подозрении на коронавирус.

реклама

Хотя подобный зонд пока продаётся только врачам в США, обычный человек смог бы подключить его к своему смартфону и выполнять появляющиеся на экране указания. Если держать зонд неправильно, врач узнает об этом и внесёт поправки. Врачи могут дистанционно управлять зондом и даже увеличивать подозрительные участки лёгких, чтобы лучше разглядеть их. Изображения можно записывать для дальнейшего анализа.

реклама

Обычно пациенты не обследуют сами себя ультразвуком и такие инструменты используются главным образом в исследованиях. Однако, пандемия требует необычных подходов и Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США временно поменяло правила относительно доступности, функциональных возможностей и портативности систем визуализации. После завершения кризиса старые правила будут возвращены.

реклама

Устройство будет не только портативным, но и дешёвым. Стандартная ультразвуковая система для больниц и поликлиник может стоить $75000, тогда как зонд Butterfly iQ обойдётся в $2000 и ежегодную подписку по цене $420 для одного врача. Команда из пяти врачей за год может заплатить $1200 и больницы могут запрашивать квоту на безлимитное лицензирование.

На сайте производителя есть бесплатный обучающий курс по использованию зонда, тестированию лёгких и интерпретированию результатов. Прошедшие курс получают сертификат.