Microsoft выпустила сборку Windows 10 19628 без значительных новшеств
В среду компания Microsoft выпустила очередную предварительную сборку системы Windows 10 в канале «Ранний доступ». Версия под номером 19628 доступна в ветви mn_release вместо более привычной rs_prerelease.
рекламаОбычно такое происходит перед тем, когда выпускается очередное крупное обновление Windows 10. Предварительные сборки разделяются по разным ветвям, чтобы новая функциональность могла разрабатываться в предрелизной ветви. В настоящее время происходит не так.
рекламаmn означает Manganese, что является кодовым именем версии Windows 10 20H2, но на самом деле это не 20H2. Данное обновление будет небольшим, как это было в случае с 19H2. Полноценное обновление 20H2 может быть эксклюзивным для системы Windows 10X. Однако, релиз системы отложен, поэтому новые сборки не выходят.
Именно из-за этого состоялся перенос сборок в канал mn_release. Помимо прочего это дало разработчикам возможность протестировать перенос сборок между разными каналами.
рекламаВ любом случае, новые функциональные возможности в сборке отсутствуют. Была лишь добавлена поддержка DNS поверх HTTPS, что позволяет шифровать данные, когда Windows выполняет запросы DNS. Исправлена проблема с обновлением некоторых устройств, когда появляется ошибка с кодом 0xc0000409. Кроме того, осталось несколько известных проблем.
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