Microsoft обновляет требования к процессорам для Windows 10 May 2020
Всего несколько недель осталось до появления очередного крупного обновления операционной системы Windows 10. На этой неделе версия Windows 10 May 2020 Update стала доступна разработчикам в MSDN. Как обычно происходит в этот момент, Microsoft обновила документацию для новой версии.
рекламаОдно из измерений относится к поддержке процессоров. На этот раз единственным пополнением среди поддерживаемых процессоров стали представители серии AMD Ryzen 4000.
рекламаЧто касается Intel, есть поддержка 10-го поколения процессоров Core, Intel Xeon E-22xx, Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), Celeron, Pentium. Среди поддерживаемых процессоров AMD можно назвать 7-е поколение (A-series Ax-9xxx, E-series Ex-9xxx, FX-9xxx), Athlon 2xx, Opteron, EPYC 7xxx. Отсутствует анонсированный на выставке CES Athlon 3000.
Среди процессоров Qualcomm есть только Snapdragon 850 и Snapdragon 8cx, зато нет Snapdragon 7c и Snapdragon 8c. Возможно, это ошибка и они будут добавлены позднее.
рекламаДанный список показывает процессоры, оптимизированные под очередную версию Windows 10. Отсутствие в нём какого-либо процессора не означает, что операционная система не будет работать на нём. По крайней мере если тактовая частота у него не меньше 1 ГГц, поддерживается набор команд x64, PAE, PX, SSE2, CMPXCHG16b, LAHF/SAHF и PrefetchW.
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