Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft обновляет требования к процессорам для Windows 10 May 2020

для раздела Блоги
1
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
8 ядерник i7 9700 сливают дешевле 4 ядерника i7 7700
MSI и 2 другие 2080 Ti упали в цене на порядок
Ryzen 3990X за 330 000р - предложение дня
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Всего несколько недель осталось до появления очередного крупного обновления операционной системы Windows 10. На этой неделе версия Windows 10 May 2020 Update стала доступна разработчикам в MSDN. Как обычно происходит в этот момент, Microsoft обновила документацию для новой версии.

реклама

Одно из измерений относится к поддержке процессоров. На этот раз единственным пополнением среди поддерживаемых процессоров стали представители серии AMD Ryzen 4000.

реклама

Что касается Intel, есть поддержка 10-го поколения процессоров Core, Intel Xeon E-22xx, Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), Celeron, Pentium.  Среди поддерживаемых процессоров AMD можно назвать 7-е поколение (A-series Ax-9xxx, E-series Ex-9xxx, FX-9xxx), Athlon 2xx, Opteron, EPYC 7xxx. Отсутствует анонсированный на выставке CES Athlon 3000.

Среди процессоров Qualcomm есть только Snapdragon 850 и Snapdragon 8cx, зато нет Snapdragon 7c и Snapdragon 8c. Возможно, это ошибка и они будут добавлены позднее.

реклама

Данный список показывает процессоры, оптимизированные под очередную версию Windows 10. Отсутствие в нём какого-либо процессора не означает, что операционная система не будет работать на нём. По крайней мере если тактовая частота у него не меньше 1 ГГц, поддерживается набор команд x64, PAE, PX, SSE2, CMPXCHG16b, LAHF/SAHF и PrefetchW.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

microsoft windows 10
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Gears 5
8
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 590 в связке с процессором Core i5-9400F
52
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
29
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
29
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
203
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
42

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 203
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 103
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
4 мая 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стали известны технические характеристики флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti - 7-нм техпроцесс, 5376 графических ядер и производительность в 21 TFLOP
212
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии могут получить поддержку материнских плат В450 и Х470-х чипсетов
89
Xiaomi Mi Note 10 Lite потерял в цене 100 долларов в первый день продаж
+
Intel Core i5-10400 протестировали в бенчмарках: преимущество до 45% над Core i5-9400F и до 15% над Ryzen 5 3600X в многопоточном режиме
75
Характеристики видеокарты следующего поколения NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Amper выглядят неубедительно – 40% прирост быстродействия по сравнению с RTX 2080 Ti
52
Honor выпустила прошивку EMUI 10 для флагмана 2017 года
3
Бесплатные игры в Steam — батл рояль Geneshift можно забрать навсегда, а в великолепную стратегию Stellaris бесплатно играть неделю
4
Цена игровой приставки Sony PlayStation 5 оказалась выше, чем предполагали аналитики
26
Кремль, Подводный мир и Кронверк: показаны 5 самых креативных замков Heroes of Might and Magic III, которые никто не видел
8
AMD начала сотрудничество с Epic Games и анонсировали патчи производительности для Unreal Engine
46
Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
67
Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг испёк в духовке самую большую видеокарту на планете
35
Энтузиаст провел тестирование нового процессора Core i9-10900K: нагрев до 93 градусов и частота 4.77 ГГц
42
Бесплатная Grand Theft Auto V может появиться в Epic Games Store уже завтра
11
Бюджетный геймерский 6-ядерный процессор Intel Core i5-10400 превосходит Core i5-9400F на 45% в Cinebench и других тестах
9
OnePlus 8 в России можно купить на 9000 рублей дешевле, чем в Европе
10
Xiaomi Redmi Note 9 Pro потерял в цене 40 долларов
1
Опубликованы характеристики видеокарты AMD Radeon Pro VII: 16 ГБ VRAM, потребление 250 Вт и поддержка PCIe 4.0
10
Вышел новый отчасти шуточный мод Dad Bod Geralt для Ведьмак 3, который намерен показать, что стало с Геральтом из Ривии после приключений
5
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
18

Популярные статьи

Самая распространенная конфигурация игрового компьютера в мире по статистике Steam
99
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
103
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
47
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
22
Феном, пингвин и оверклокинг (часть 2)
33
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
24
Обзор игры Streets of Rage 4
10

Сейчас обсуждают

Катерина Стец
08:07
восстановить зрение можно, только это будет дороже,чем потратиться на карту, которая даст больше 30 кадров...:))
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
Xmast
08:07
10900к медленнее amd 3900. А 3900 в рознице 40к в продаже. Отсюда очевидный вывод. Они неконкурентноспособны
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
owzod
08:06
поэтому и нет у вас личного мнения за игры - как и у 99.9% около плавающих. вам просто это неинтересно. и не зачем на это тратиться.
Cобираем оптимальный ПК на Ryzen 5 2600 и A320 за 47420 рублей - платы на B450 больше не нужны
gw
08:04
Как категорично. В конце 2013 я покупал GTX 770 за 10к и лоу графоном там не пахло.
Прорыва не произошло - технодемо Unreal Engine 5 в 1440p, 30 к/с и без трассировки лучей
ubnt2020
08:03
Ускоглазые правят в ит секторе, Нвидиа - Хуан, Амд - Су. Как никак самая киборгоподобная раса, даже внешне выглядят более роботично чем другие расы, я даже завидую что не я не монголоид-полукиборг, а ...
Лиза Су назвала свою мать главным источником вдохновения
Янчик Петрова
08:02
не было такого, да вот опять
Стоимость процессоров Intel Core 10-го поколения оказалась гораздо выше рекомендованных цен – Core i9-10900K за 800 долларов в Европе
Inqizitor
08:01
Понятно почему, хотят в кризис навариться. Жадность не даёт возможности адекватно процессить что-либо.
Материнские платы для процессоров Intel Core 10-го поколения существенно подорожали ещё до начала продаж
Leshiy2371
07:59
Кольцевая шина - это максимум 8 ядер.От 10 - уже на MESH.
Пять главных минусов процессоров Intel последних лет
Аникей Сковородкер
07:58
Может и ГТА, но скорее 4, потому что СА уже раздавали, а 5 и так хорошо продается!
Сегодня в Epic Games должна начаться бесплатная раздача GTA V Online Premium Edition
Inqizitor
07:55
Плохо. Майки вполне могут вырезать х86 из винды в результате.
Microsoft начинает отказываться от 32-разрядных версий Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем