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Всего несколько недель осталось до появления очередного крупного обновления операционной системы Windows 10. На этой неделе версия Windows 10 May 2020 Update стала доступна разработчикам в MSDN. Как обычно происходит в этот момент, Microsoft обновила документацию для новой версии.

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Одно из измерений относится к поддержке процессоров. На этот раз единственным пополнением среди поддерживаемых процессоров стали представители серии AMD Ryzen 4000.

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Что касается Intel, есть поддержка 10-го поколения процессоров Core, Intel Xeon E-22xx, Atom (J4xxx/J5xxx и N4xxx/N5xxx), Celeron, Pentium. Среди поддерживаемых процессоров AMD можно назвать 7-е поколение (A-series Ax-9xxx, E-series Ex-9xxx, FX-9xxx), Athlon 2xx, Opteron, EPYC 7xxx. Отсутствует анонсированный на выставке CES Athlon 3000.

Среди процессоров Qualcomm есть только Snapdragon 850 и Snapdragon 8cx, зато нет Snapdragon 7c и Snapdragon 8c. Возможно, это ошибка и они будут добавлены позднее.

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Данный список показывает процессоры, оптимизированные под очередную версию Windows 10. Отсутствие в нём какого-либо процессора не означает, что операционная система не будет работать на нём. По крайней мере если тактовая частота у него не меньше 1 ГГц, поддерживается набор команд x64, PAE, PX, SSE2, CMPXCHG16b, LAHF/SAHF и PrefetchW.